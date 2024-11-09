「トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦」（９日、平和島）７日の２日目２Ｒでエンスト失格による減点（マイナス５点）となった植田太一（３５）＝福岡・１０９期・Ｂ１＝だが、その他はオール２連対の活躍で予選突破に成功。「良かったです」と胸をなで下ろしていた。仕上がりも変わらず良好で、「足は伸び寄りで上位級です。出足は普通だけど、操縦性とか舟の向きがいいからロスなく走れています」と自信を持っ