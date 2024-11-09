女優の本田望結（20）が9日、都内で行われた主演映画「カーリングの神様」（本木克英監督）の公開記念舞台挨拶に登壇した。この記事の写真を見る同作は、「氷上のチェス」といわれ、知力、体力、そしてチームワークが求められるカーリングにかける女子高校生たちを描く青春スポーツ映画。この日は本田のほか、共演陣もカーリングチームのユニホーム姿で登場し、寸劇を披露するなど息ぴったりな様子を伝えた。本田は、撮影以来約1年