京都観光の定番「嵐山」ってどんなところ？嵐山は京都の中心部から訪れやすい場所にあり、風光明媚な景色と歴史あるお寺、京グルメがコンパクトに集まった京都の人気観光スポットです。その歴史は古く、平安時代に嵯峨天皇が離宮嵯峨院を建立したことに始まります。天皇家ゆかりの地としてはもちろん、皇族や貴族の別荘地としても栄えました。源氏物語や百人一首などさまざまな文学の舞台にもなり、歴史と文化が自然と調和した豊か