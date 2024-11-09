モデルでタレントのダレノガレ明美（３４）が８日、自身のＸを更新。実家の庭で鳥を供養したと明かした。この日、ダレノガレは自身の家の敷地内で鳥が死んでいることに気付いた。「今日の朝、可愛いらしい鳥さんが家のバルコニーで亡くなっていた」と切り出した。マンションの管理人に報告したそうだが、「袋に入れて可燃ゴミでだします！」と返答があったという。その言葉を聞いたダレノガレはすぐに部屋にトンボ返り。「し