ねっとり濃厚！ 鹿児島県産蜜焼き芋今回使用するのは、鹿児島県産「紅はるか」を使用した蜜焼き芋。秋に収穫したサツマイモを貯蔵庫で熟成させることで、濃厚な甘さを引き出した、蜜焼き芋。じっくりと加熱され急速冷凍された焼き芋には、甘さがぎゅっと閉じ込められています。皮ににじみ出る蜜は甘さの証拠。レンジでチンするだけで、手軽に楽しめます。また、焼き芋はダイエットの強い味方！私もおやつはいつも焼き芋です。お