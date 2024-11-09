そもそも札幌味噌ラーメンって？札幌ラーメンといえば、やはり味噌。札幌市内には味噌ラーメンを提供する店が多く存在し、日々しのぎを削っています。最大の特徴は、濃厚な味噌ベースのスープに太めの縮れ麺。スープの表面はラードで覆われており、最後までアツアツのまま食べることができます。また、体を温める効果のあるニンニクとショウガが効いているのも札幌ラーメンならではの特徴です。そんな札幌ラーメンの創成期から現在