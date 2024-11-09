歌手のＬｉＳＡが９日までに自身のＳＮＳを更新。お気に入りのアイテムを紹介した。インスタグラムで、フリル付きのデニムバッグを肩からさげ、さまざまな表情やポーズをみせたＬｉＳＡ。「スカートなのにバックになる！！！！」と明かし、「これは発明！！めちゃかわいいお気に入りっ！今度スカートでみて！」とフォロワーに伝えた。この投稿には「オシャレで可愛い」「すごい、可愛すぎますね」「激かわ」などの声のほか、