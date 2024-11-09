【とりあえずユニクロで。のその先〈PART.2〉】普段、我々が何気なく使っている「ビジカジ」という言葉。ご存じのように“ビジネスカジュアル”の略称であり、ビジネスシーンにも対応するカジュアルなスタイルを意味するのだが、「では、その正解とは？」と問われた際に、明確な答えを持ち合わせていない人は多い。スタイリストの井上裕介さんに訊くと、次のような答えが返ってきた。 ▲写真左：&GP編集ワカザワ、写真右：スタ