欧州でも信頼性は高い。かなり実績のある2種のピックアップトラックウクライナ国防省の公式Xは2024年11月5日、地雷除去車両用のピックアップトラック230台をリトアニアから受け取ったと発表しました。今回地雷除去車両として供与されたトヨタ「ハイラックス」（画像：リトアニア国防省）。リトアニア政府によると、これらの車両は、リトアニア国防省とアイスランド外務省が主導した地雷除去装備供給プロジェクトによってウクラ