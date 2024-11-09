サッカーJ2リーグの最終節が10日に全10試合が同時刻に開催。残り1枠となったJ1自動昇格の争いに注目です。前節で清水エスパルスが本拠地でいわきFCに1-0で勝利。最終節を前にJ2優勝を決めました。これで2位までに与えられるJ1自動昇格の切符は、残り1枚へ。現在2位の横浜FCか、3位のV・ファーレン長崎に絞られました。■両者の“条件”は？横浜FCが圧倒的優位勝ち点75の横浜FCは、9位のレノファ山口FCと対戦。勝ち点72の長崎は17位