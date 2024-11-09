囲碁の一力遼天元（２７）＝棋聖・名人・本因坊と合わせ四冠＝に芝野虎丸九段（２５）が挑戦する第５０期天元戦５番勝負の第３局が９日、福岡県久留米市で打たれ、一力四冠が２２２手で白番中押し勝ちした。一力四冠は２勝１敗として天元防衛にあと１勝。第４局は２８日に兵庫県洲本市で打たれる。