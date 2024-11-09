気象庁は９日、午後３時にフィリピンの東海上で台風２３号、マーシャル諸島で２４号が発生したと発表した。２３号は１１日ごろフィリピン北部へ接近後、１２日以降は南シナ海へ進むとみられる。２４号は１２日にはマリアナ諸島付近で熱帯低気圧に変わると予想され、いずれも日本への直接的な影響はない見込み。２３号は９日午後３時、フィリピンの東海上を時速３０キロで西へ進んだ。中心気圧は１００４ヘクトパスカル、最大風