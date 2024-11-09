◇第39回東日本女子駅伝(10日、福島県・誠電社WINDYスタジアム発着:全9区間=42.195キロ)福島市内を駆け抜ける東日本女子駅伝が10日に号砲。前日の9日は公式Xで区間エントリーが発表されました。群馬代表にエントリーしていた拓殖大学4年の不破聖衣来(せいら)選手は、補欠登録。センコー所属の姉・亜莉珠(ありす)選手は1区(6キロ)へ、高崎市立大類中の妹・珠衣琉(じゅえる)選手は8区(3キロ)に配置されました。当日変更は可能です。