祖母の三笠宮妃百合子さまの容体が悪化していることを受け、孫の彬子さまが9日朝、イギリスから緊急帰国し、入院先の病院を見舞われました。祖母の三笠宮妃百合子さまの容体の悪化を受け、彬子さまは9日午前7時半ごろ、急きょ訪問先のイギリスから帰国し、羽田空港に到着されました。その後、彬子さまは午前8時ごろ、百合子さまが入院している東京・中央区の聖路加国際病院をお見舞いのため訪問されました。宮内庁によりますと、皇