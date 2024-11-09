受験者数が10年前のおよそ半分となっている警視庁。その中でも、殺人や強盗などを扱う「刑事部」が、初めての採用イベントを実施しました。9日、都内で行われたのは、「刑事を知ろう」というコンセプトの警視庁「刑事部」による初めての採用イベントです。「刑事部」には、殺人や強盗を扱う捜査一課や、詐欺を扱う捜査二課、鑑識課などの部署があり、今回は主に現場で活躍する若手の捜査員が参加しました。来場した高校生や大学生