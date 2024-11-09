公明党の臨時党大会が9日に開かれ、衆議院選挙で落選した石井代表に代わり、斉藤鉄夫国土交通大臣が新代表に就任しました。公明党・斉藤鉄夫新代表「次は勝つ！必ず勝つ！と決め、どんな困難な状況も乗り越えて、断じて勝利しようではありませんか」衆院選で落選した石井代表に代わり、新代表に就任した斉藤氏は、当選11回のベテランで、現在は国交大臣を務めています。斉藤氏は代表就任後、「自民・公明中心の政権を継続させねば