日本保守党代表で、ベストセラー作家の百田尚樹氏（68）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。政党要件を得た衆院選（10月27日投開票）後、個人でのＸ投稿をやめると宣言していたが「私、百田尚樹は10年以上、エックス（旧Twitter）でくだらないことをポストしてきましたが、本日をもって、このアカウントでのポストをやめることにいたします」と、フォロワー約64万人のアカウントを宣言通り封印した。 【