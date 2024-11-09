リアム・ペインさんの転落死をめぐり３人が起訴された。先月１６日、アルゼンチン首都ブエノスアイレスのホテル３階の部屋のバルコニーから転落して３１歳で帰らぬ人となった元ワン・ダイレクションのリアムだが、６日、捜査を続けている地元警察がリアムの「友人」とホテルの従業員ら２人の家を家宅捜索したという。 【写真】リアム・ペインさんと元パートナーのシェリル ７日のアルゼンチン検察当局の発