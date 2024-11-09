「ルネッサ〜ンス！」のギャグでお馴染みのお笑いコンビ、髭男爵の山田ルイ５３世が、千原ジュニアのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。兵庫県の「御三家」と呼ばれる名門私立中に通いながら、引きこもりになり、その後、国立大学に進学した半生を明かした。山田は兵庫県三木市に生まれ、「中学受験して、当時は関西で御三家ってギリ言われていたような、灘・甲陽・六甲の六甲に入れたんです」と語った。六甲とは神戸市の六甲