『舞ちゃんのお姉さん飼育ごはん。3』（秋津貴央/竹書房）第22回【全36回】娯楽が一切ない田舎に父親と二人で住む、ちょっとオカンな小学生・舞。彼女にはある秘密があった。それは、コミュ障で生活力ゼロの美少女・環を餌付けすること!! 美味しいご飯と人をダメにするお世話力で、どんどん環をダメにしていき――!? 社会の荒波にもまれて疲れた貴方に捧げるバブみグルメコメディ『舞ちゃんのお姉さん飼育ごはん。』（1〜5巻）を好