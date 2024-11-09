◇BリーグB1第8節GAME1大阪87―68仙台（2024年11月9日おおきにアリーナ舞洲）11月に入って3連敗中だった大阪エヴェッサが連敗を止め、通算成績を7勝6敗とした。9月21日の天皇杯2次ラウンドのアルティーリ千葉戦で右内側ハムストリングス肉離れを起こし戦線を離脱していた橋本拓哉（29）がこの試合で復帰。得点は5点だったが、第4Qに仙台を大きく引き離す3ポイントシュートを決めるなどの活躍でマン・オブ・ザ・ゲームに