〈「冷めたユーモアや、力の抜けた笑いの感覚と……」谷中敦が奥田民生と意気投合した“もう一つの理由”〉から続く幾度となく共に酒を飲み「民生さんからダメ出しをくらい続ける」と笑いながら語る、東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦。演奏をしていく中で気が付いた、ジョン・レノンと奥田民生の共通点は……。（全2回の後編／前編を読む）【写真】この記事の写真を見る（9枚） ◆◆◆聴いている人の心を震えさせる