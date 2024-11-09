横浜市青葉区の住宅で後藤寛治（ひろはる）さん（７５）の遺体が見つかり、現金などが奪われた事件で、強盗殺人容疑で逮捕された東京都足立区関原、職業不詳木本未穂容疑者（３０）が「夫から何度もお願いされて現金の回収を引き受けた」と供述していることが県警への取材でわかった。捜査関係者によると、木本容疑者の夫（３１）は１０月１９日、詐欺容疑で北海道警に逮捕されており、特殊詐欺グループの一員とみられている。