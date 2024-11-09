囲碁の第50期天元戦5番勝負の第3局は9日、福岡県久留米市で打たれ、一力遼天元（27）＝棋聖・名人・本因坊との四冠＝が222手で挑戦者の芝野虎丸九段（25）に白番中押し勝ちし、対戦成績2勝1敗で初防衛にあと1勝とした。第4局は28日に兵庫県洲本市で行われる。