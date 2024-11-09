憧れだったメジャー移籍を決めた佐々木。(C)Getty Imagesエポックメーキングな決定が公表された。11月9日、ロッテはかねてからメジャーリーグ移籍を公言していた佐々木朗希のポスティングを容認。今オフに手続きを進める意向であることを明らかにした。 【動画】8回無失点11Kの快投！佐々木朗希が見せた奪三振ショーの映像いよいよ“令和の怪物”が海を渡る。越年の末に締結した昨オフの契約更改後の会見でも「将来的にメジ