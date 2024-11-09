エミレーツ航空は、ドバイ〜アデレード線の運航を、10月28日から1日1往復で再開した。機材はビジネスクラス38席とエコノミークラス264席の計302席を備えた、ボーイング777-200LR型機で運航する。アデレード発はロンドンやローマ、ドバイ、パリ、アムステルダム、マンチェスター、アデレード着はロンドン、マンチェスター、ドバイ、バーミンガムなどからの利用を想定している。欧州の主要都市間の乗り継ぎ時間は4時間未満としている