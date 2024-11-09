T-NEXTとOBON CORPORATIONと、タイでの「中華蕎⻨とみ⽥」のマスターライセンス契約を締結した。「中華そばとみ田」は、2006年に創業した人気ラーメン店。東池袋大勝軒の創業者山岸一雄氏の孫弟子で、系列店で修行の後に独立した、富田治氏が代表を務める。両社が有するブランドやノウハウ、リソースを共有することで、タイのラーメン市場で⼤きなマーケットシェアを獲得する事ができると判断したとしている。T-