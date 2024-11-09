鳥羽海上保安部によりますと、9日正午すぎ、三重県鳥羽市の鎧崎灯台の東、約4キロメートルの沖合で、無人のプレジャーボート「耕龍丸」が航行しているのが発見されました。71歳の船長が現在行方不明とみられます。 【写真を見る】71歳船長がプレジャーボートから転落か船が無人の状態で発見される衝突の痕などなし三重・鳥羽市 鎧崎灯台の東4キロの海上 「耕龍丸」は9日早朝に鳥羽市を出