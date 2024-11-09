柏レイソルは11月９日、J１第36節でアルビレックス新潟と三協フロンテア柏スタジアムで対戦。終了間際に追いつかれ、１−１で痛み分けに終わった。お互いに１点が遠い時間が続いたが、74分に柏がついに先制する。左CKにヘディングで合わせたエース細谷真大のゴールで先手を取るも、終了間際の90＋４分に痛恨の失点。リードを守り切れず、勝点２を失った。柏は４試合連続となる後半ATでの失点。現在17位で残留争いの渦中に身