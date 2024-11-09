今季からウェストハムでプレーするアーロン・ワン＝ビサカが、英紙『THE STANDARD』のインタビューに対応。マンチェスター・ユナイテッド時代の苦悩を明かした。ロンドン出身で間もなく27歳の誕生日を迎えるワン・ビサカは、地元のクリスタル・パレスでプロデビューし、2019年夏にユナイテッドに移籍。新天地でもスプリント力と対人能力を活かした守備でアタッカーを困難に陥れ、プレミアリーグ出場を重ねていった。しかし３