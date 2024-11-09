今季にリバプールで出場機会に恵まれていない遠藤航は、11月２日に行なわれたプレミアリーグ前節のブライトン戦で、終盤の77分から途中出場した。前半に失点したリバプールだが、後半中盤に立て続けのゴールで逆転。５分後にアルネ・スロット監督は遠藤を投入し、チームはそのまま逃げ切りに成功している。リバプール専門サイト『Anfield Index』は11月８日、「交代要員を『クローザー』として使うスロットの戦略は見事に機