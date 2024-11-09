フランス代表は今月行われるイスラエル、イタリア戦に向けたメンバーを発表したが、キャプテンでもあるキリアン・エムバペはまたも選外となった。今季レアル・マドリーに移籍したエムバペは、10月の代表戦にも招集されず。その際、ディディエ・デシャン監督は「彼は深刻な問題を抱えているわけではない。リスクを冒すつもりはない」と説明していた。その後、インターナショナルブレイク中にはスウェーデンで性的暴行容疑による捜査