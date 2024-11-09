◇明治安田J1リーグ第36節新潟1―1柏（2024年11月9日三協フロンテア柏スタジアム）2日のルヴァン杯で準優勝した新潟が、試合終了間際のDF藤原のゴールで、残留争いのライバルの柏と1―1で引き分けた。新潟はルヴァン杯決勝の名古屋戦に続き、特別指定で来季加入が内定している東洋大4年のDF稲村が先発。立ち上がりは右サイド深くに進入を許したがしのぎ、20分過ぎからはボール支配率を高めて徐々に押し込んだ。後半も