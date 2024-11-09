◇関西学生アメリカンフットボール１部リーグ最終節関大52ー17京大（2024年11月9日万博記念競技場）関大が京大に大勝し、5勝2敗でシーズン終了。3位以内が確定し、前節に優勝した関学大に続き、1敗の立命大とともに全日本大学選手権の出場を決めた。ともに2敗の近大が眼前で神戸大に逆転負け。自力での可能性復活に、カイザースは奮い立った。第1Q4分44秒にFGで先制すると、5分52秒にはRB阪下航哉（3年）がパントリタ