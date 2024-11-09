地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「富津」はなんて読む？「富津」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、千葉県の地名で「っ」が入ります。いったい、「富津」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少し