10日は日本付近を覆っていた高気圧が日本の東へと移動する見込みです。また、夜までに九州の西の海上で低気圧が発生するでしょう。その影響で湿った空気が流れ込みやすくなり、西日本や東日本太平洋側では雲が多く、雨の降る所がある見込みです。沖縄や奄美でも雨が降り、雷雨となる所もありそうです。土砂災害に厳重に警戒してください。その他の地域は広い範囲で晴れるでしょう。11日は低気圧や前線の影響でくもりや雨の範囲が広