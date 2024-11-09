ＪＲ四国が８日発表した２０２３年度の８路線１８区間の区間別収支では、運賃改定などの効果で損益や１００円の収入を得るために要する費用を表した「営業係数」が、全区間で前年度から改善した。ただ、ＪＲ四国は「依然として厳しい」としている。同社は以前、区間別収支や営業係数については、総務・財務など本社部門の経費を各区間に反映させて算出していた。だが、今回は「区間ごとの実態がよりわかりやすい」として、本社