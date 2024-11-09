【明治安田J1リーグ】FC町田ゼルビア 3−0 FC東京（11月9日／国立競技場）【映像】相馬勇紀、「衝撃カーブ」のコーナーキック直接弾FC町田ゼルビアのMF相馬勇紀の移籍後初ゴールは、なんとCKからの直接弾だった。切れ味鋭いキックからゴールに直接向かって吸い込まれた得点には、本人以上に味方が歓喜し、SNSも大いに盛り上がった。衝撃のゴールが生まれたのは79分のことだった。町田は15分に先制すると49分にも追加点を挙げ、