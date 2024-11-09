クリスマスシーズンを前に、美しくライトアップされた一軒家。ここには、がんと闘う高齢女性への思いが込められていました。【映像】ライトアップされた一軒家アメリカ・ミズーリ州で、少し早いクリスマスイルミネーションが点灯しました。「本当にきれい」（スー・ボイドさん）ボイドさんはまもなく92歳になります。隣に住むアンバーさんはボイドさんと裏庭を共有していて、がんで闘病中のボイドさんのために彼女の家を美し