第3日、6番でバンカーショットを放つ金谷拓実。通算9アンダーで首位＝太平洋クラブ御殿場三井住友VISA太平洋マスターズ第3日（9日・静岡県太平洋クラブ御殿場＝7262ヤード、パー70）今季3勝目を狙う金谷拓実が3バーディー、2ボギーの69で回り、通算9アンダーの201で前日からのトップを守った。1打差の2位は65と伸ばした石川遼と、66だった佐藤大平。河本力、木下稜介、小西貴紀、平本世中、前年覇者の今平周吾が通算7アンダー