紅葉シーズンを迎え登山客が増えるのに合わせ、東京・奥多摩町を管轄する青梅署などが遭難事故の防止などを呼びかけました。【映像】山岳遭難防止を呼びかけ奥多摩町の川苔山登山口では、青梅署の山岳救助隊などが登山客に遭難事故が起きた場所がわかるマップなどを配りました。「（川苔山でも）去年も滑落死亡事故が何件か相次ぎまして、よく足元を見ていただきながら登山を楽しんでいただきたいと思います」（警視庁青梅署