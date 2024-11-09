2大会ぶり7度目の優勝を果たし、喜ぶトヨタ自動車ナイン＝京セラドーム社会人野球の第49回日本選手権最終日は9日、京セラドーム大阪で決勝が行われ、トヨタ自動車（愛知）がホンダ（東京）に3―0で勝って2大会ぶり7度目の優勝を果たした。優勝回数は住友金属（1999年に廃部）に並ぶ史上最多。トヨタ自動車は一回に逢沢が3ランを放ち、左腕の増居が完封した。ホンダは7安打したが好機を生かせなかった。最高殊勲選手には3試合