天皇皇后両陛下は、9日から大分県を訪問されています。大分空港に到着した天皇皇后両陛下は、6年ぶりの訪問に多くの人が出迎える中、手を振って応えられました。その後、国東市に移動し、大分県種苗生産施設を視察されました。マコガレイやクルマエビなどの稚魚を育てるこの施設では、緑色のLEDライトを照らして成長を促進する新しい取り組みが行われています。緑色に照らされた水槽に天皇陛下は、「マコガレイを大きくする上で、