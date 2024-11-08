À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤­¤«¤éÆñÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤­¤¿¡Ö¤Á¤¤¤ê¤ª¡×¤³¤ÈÍý±ûÆà¤Á¤ã¤ó¡Ê7ºÐ¡Ë¡£Ìó2Ç¯Á°¤Ë³«Àß¤·¤¿YouTube¤Ï¡¢9¤«·î¤Û¤É¤Ç100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤ë¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÍý±ûÆà¤Á¤ã¤ó¤ÎSNSÈ¯¿®¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢¡Ö¤Á¤¤¤ê¤ª¥Þ¥Þ¡×¤³¤ÈÊì¤Î²Â¼÷Èþ¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤­¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ´4²óÃæ¤Î3²ó¡Ë ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×Íý±ûÆà¤Á¤ã¤ó¤ò»Ù¤¨¤ëÈþ¿Í¤Ê¥Þ¥Þ¡ÊÁ´19Ëç¡Ë ¡ÖÇØ¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ä¡× 4ºÐ¤Î¤³¤í¤ÎÍý±ûÆà¤Á¤ã