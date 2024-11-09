この漫画は、主人公キナコさんが彼からのDVに苦しみながらも交際を続け、最終的には周囲の助けによって被害から逃れるまでのお話です。キナコさんから見て、モラ介の家族はとても普通の人たちでした。なので、自分のせいでモラ介がモラハラやDVをする人になってしまったと感じています。その時、モラ介の姉から「不満とか無い？」と聞かれました。尾持トモ(@o0omotitomo0o)さんによる『物に当たる彼氏だけど別れたくない』第31話を