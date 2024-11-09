タレントの渡辺美奈代が９日までに自身のＳＮＳを更新し、手料理を披露した。インスタグラムで「夜ごはん＃ｍｉｎａｙｏごはん＃鶏肉の甘酢あん＃肉じゃが＃おでん＃おでんはスープ的存在？＃ご馳走様でした」とつづり、夜ご飯のメニューを紹介。和食中心で彩り豊かな献立が並んでいる。この投稿には「美奈代さんみたいに料理上手になりたいです」「栄養満点ご飯ですね」「いつも素敵な食卓ですね」「レシピ本出