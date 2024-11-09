世界４５の国と地域から５１人の選手が参加した第９回国際将棋トーナメントの決勝戦が９日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、中国北京市在住の許諾（きょ・だく）さんが優勝。藤井聡太七冠＝竜王、名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖＝との角落ちハンデありの記念対局に臨んだ。藤井が海外選手と対面で対局を行うのは初めてだった。藤井は「海外の方との対局はとても楽しみにしていました。実際に対局をして、序盤からしっか