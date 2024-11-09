【中日】２年契約の１年目を終えた中田が、現状維持の３億円で更改した。主軸として期待された移籍初年度は腰などのけがに苦しみ、６２試合の出場で打率２割１分７厘、４本塁打、２１打点。「情けない一年。一から体をつくり直して、来年がラストチャンスと思ってやりたい」と語った（金額は推定）。