このお話は、著者・もっち～ (@motchi_irasuto)さんが高校生だったころ、不審者に遭遇し怖い思いをした体験談が描かれています。「今日だけ」と思い、近道をして帰ったもっち～さん。人通りが少なく、気味が悪いと感じるその道を、普段は通らないようにしていました。ですが今日は、疲れています。周囲を警戒しながら路地へ入ると、突然…。『不審者から逃げた話』第5話をごらんください。※このお話では、女性の犯罪