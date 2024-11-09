9日午後、fromis_9が「SUPERPOP JAPAN 2024」のため日本に出国した。「SUPERPOP JAPAN 2024」は9、10日の2日間、パナソニックスタジアム吹田で開催。fromis_9の出演する10日には、WayV、Kep1er、Novelbright、SIRUP、TOMORROW X TOGETHER、＆TEAM、ディーン・フジオカ、BLACKPINKのジェニーらが出演する。・【PHOTO】fromis_9、AFC年間表彰式で祝賀公演を披露・RIIZE、TXTら出演の音楽フェス「SUPERPOP JAPAN 2024」が11月に大阪・